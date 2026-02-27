|
Двое иностранцев задержаны в Аджарии по обвинению в наркопреступлении
27.02.2026 10:59
Сотрудники Аджарского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали в Батуми гражданина Азербайджанской Республики (Н.А., 1993 г.р.) и гражданина Турецкой Республики (С.С., 1993 г.р.) по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств.
В ходе обыска личного и временного жилья обвиняемых полиция изъяла в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотического средства «героин».
В ходе расследования установлено, что обвиняемые занимаются упаковкой наркотических средств и размещением их в различных местах Батуми с целью продажи.
Сотрудники правоохранительных органов также изъяли материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.
Расследование ведется по статье 260, часть 3 и статье 260, часть 4, подпункт «а» Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.
