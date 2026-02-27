|
Департамент миграции МВД Грузии задержал 35 иностранцев
27.02.2026 11:11
В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальные меры по контролю за миграцией. В результате комплексных мер были задержаны 35 иностранных граждан, в том числе граждане Турции, Египта, Китая, Ирана, Индии, Зимбабве, Бангладеш и Туркменистана.
В рамках этих мер сотрудники департамента проверяли конкретные места, чтобы выявить иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
Было установлено, что задержанные находятся в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
В настоящее время задержанные находятся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их высылке из страны.
