МВД: В Тбилиси задержано лицо, которое произвело несколько безадресных выстрелов в жилом доме

По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью члена семьи Министерство ВД задержало 1 лицо.



Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел.



По их данным, обвиняемый, безадресно выстрелив несколько раз в доме, ранил мать. Ведомство сообщает, что задержан неоднократно судимый в прошлом К.М., 1986 года рождения.



«Следствием установлено, что обвиняемый произвел в доме несколько безадресных выстрелов, в результате которых была ранена его мать, Т.Л., 1965 года рождения. Раненая женщина была доставлена в клинику для оказания необходимой медицинской помощи.



В результате оперативных мероприятий и следственных действий, правоохранители задержали К.М. в качестве обвиняемого. Полиция изъяла в качестве вещественных доказательств две единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, обоймы и патроны.



Расследование ведется по статьям 11 прима 117 и 236 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы на срок до 13 лет», - говорится в информации.





