Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД: В Тбилиси задержано лицо, которое произвело несколько безадресных выстрелов в жилом доме


27.02.2026   11:46



По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью члена семьи Министерство ВД задержало 1 лицо.

Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел.

По их данным, обвиняемый, безадресно выстрелив несколько раз в доме, ранил мать. Ведомство сообщает, что задержан неоднократно судимый в прошлом К.М., 1986 года рождения.

«Следствием установлено, что обвиняемый произвел в доме несколько безадресных выстрелов, в результате которых была ранена его мать, Т.Л., 1965 года рождения. Раненая женщина была доставлена в клинику для оказания необходимой медицинской помощи.

В результате оперативных мероприятий и следственных действий, правоохранители задержали К.М. в качестве обвиняемого. Полиция изъяла в качестве вещественных доказательств две единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, обоймы и патроны.

Расследование ведется по статьям 11 прима 117 и 236 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы на срок до 13 лет», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна