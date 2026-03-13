|
|
|
В Аджарии зедержаны граждане Турции и Азербайджана
13.03.2026 17:44
Сотрудники Главного управления Аджарии Центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали в Батуми граждан Азербайджана и Турции — Р.Х. (1979 г.р.) и М.Б. (1977 г.р.).
Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере.
Во время обысков личных вещей, автомобиля и временных квартир подозреваемых правоохранители изъяли особо крупные партии различных наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных к продаже.
Также были обнаружены материалы для фасовки наркотиков.
Расследование ведётся по статьям 260 и 260⁴ Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна