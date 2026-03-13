В Аджарии зедержаны граждане Турции и Азербайджана


13.03.2026   17:44


Сотрудники Главного управления Аджарии Центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали в Батуми граждан Азербайджана и Турции — Р.Х. (1979 г.р.) и М.Б. (1977 г.р.).

Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере.

Во время обысков личных вещей, автомобиля и временных квартир подозреваемых правоохранители изъяли особо крупные партии различных наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных к продаже.

Также были обнаружены материалы для фасовки наркотиков.

Расследование ведётся по статьям 260 и 260⁴ Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


