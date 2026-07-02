Китайский подрядчик стратегической трассы в Грузии оказался в центре уголовного расследования

02.07.2026 11:12





Антикоррупционный департамент Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии проводит расследование в отношении китайского строительного гиганта, который реализует участок стратегической автомагистрали в регионе Гурия. Об этом на брифинге в среду сообщил госминистр по вопросам координации правоохранительных органов, вице-премьер Грузии Мамука Мдинарадзе.



«Работы ведет китайская компания, которая, мягко говоря, выполняет свои обязанности не совсем добросовестно. В отношении этой компании из-за работ, проведенных в другом месте, в Антикоррупционном департаменте СГБ начато расследование — насколько я знаю, оно началось буквально в предыдущие дни… Я даю гарантию всем: никому не сойдет с рук недобросовестное и, тем более, преступное выполнение обязательств», — заявил Мдинарадзе.



Он не стал публично озвучивать имя подрядчика, однако, как указывает агентство bm.ge, в Гурии на проекте автобана работает всего один китайский подрядчик. Это государственная китайская компания Hunan Road & Bridge Construction Group.



В сентябре 2022 года она получила контракт стоимостью 324,6 млн лари на строительство третьего участка автомагистрали Самтредиа-Григолети протяженностью 12 километров. Согласно договору, завершить работы планировалось за два года, однако сроки неоднократно переносили.



В декабре 2025 года удалось открыть лишь восьмикилометровый участок дороги. Ввод оставшейся части трассы сначала перенесли на весну 2026 года, а затем — до лета.



В апреле министр инфраструктуры Реваз Сохадзе сообщил, что подрядчик допустил серьезные дефекты при строительстве одного из мостов. Компании предписали демонтировать сооружение и построить его заново.



Нынешний срыв сроков — не первый для Hunan Road & Bridge Construction на крупных инфраструктурных проектах в Грузии. Эта же компания строила участок трассы Хеви-Убиса на перевале Рикоти. Контракт стоимостью 732,3 млн лари подписали в 2018 году. Завершить строительство планировалось за три года, однако объект сдали с многолетней задержкой.





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