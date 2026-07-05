В Грузии задержали перевозчиков крупной партии контрабандных сигарет

05.07.2026 19:08





В центральной Грузии полиция задержала двух человек с крупной партией контрабандных сигарет. Об этом сообщает МВД страны.



По данным ведомства, подозреваемых остановили в регионе Шида-Картли, когда те занимались транспортировкой табачной продукции без обязательных акцизных марок.



Правоохранители изъяли сигареты общей стоимостью более 56 тыс. лари (около $21,3 тыс.). На опубликованных МВД кадрах оперативной съемки запечатлены коробки с сигаретами M1 — это бренд компании Matuco Group, базирующейся в ОАЭ.



Уголовное дело расследуется по факту перевозки и хранения в особо крупном размере табачной продукции без обязательных акцизных марок (ч. 3 ст. 200 УК Грузии). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.





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