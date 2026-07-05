В Батуми педофила приговорили к пожизненному заключению

05.07.2026 19:12





Батумский городской суд приговорил к бессрочному заключению мужчину, признанного виновным в изнасиловании малолетней девочки и развратные деяния в отношении детей. Об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.



Обвиняемого задержали 6 ноября 2025 года. МВД тогда сообщало, что ему 30 лет и в прошлом он уже был судим.



Мужчине предъявили обвинения по двум статьям УК Грузии: «изнасилование в отношении заведомо несовершеннолетней, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей» (пункт «в» части 4 статьи 137) и «развратные действия, совершенные в отношении двух лиц, заведомо для виновного не достигших четырнадцатилетнего возраста» (пункты «г» и «е» части 2 статьи 141).



Суд признал мужчину полностью виновным по предъявленным обвинениям и избрал в его отношению самую строгую из возможных мер наказания.





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