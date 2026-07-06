Задержан гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола

06.07.2026 11:43





Сотрудники Главного управления уголовной полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали гражданина Турецкой Республики, разыскиваемого по Красному уведомлению Интерпола.



Задержанный разыскивался на международном уровне по Красному уведомлению Интерпола по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики.



В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в поселке Уреки муниципалитета Озургети.



В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





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