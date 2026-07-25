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В Махинджаури в море обнаружен предположительно боеприпас - МВД начало расследование


25.07.2026   16:18


Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с обнаружением в море у Махинджаури, предположительно, боеприпаса.

Как сообщили в ведомстве «IPN», расследование ведется по статье 236 УК Грузии (незаконное приобретение - хранение оружия и боеприпасов).

По имеющейся информации, найденный материал перевезен на экспертизу, на основании заключения которой будет определен его вид и происхождение.


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