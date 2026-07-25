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СГБ Грузии начала расследование по статье о саботаже после двух блэкаутов


25.07.2026   16:41


Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже после двух масштабных отключений электроэнергии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование по статье о саботаже в связи с аварийными отключениями электроэнергии, произошедшими по всей стране 24 и 25 июля, говорится в заявлении ведомства.

«Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье 318 Уголовного кодекса Грузии в связи с неоднократными аварийными отключениями электроснабжения на всей территории страны.

Указанная статья предусматривает ответственность за воспрепятствование нормальному функционированию либо повреждение или уничтожение государственного предприятия или другого важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам Грузии.

Служба государственной безопасности будет поэтапно информировать общественность о ходе расследования», — говорится в заявлении.


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