Сотрудники прокуратуры Грузии задержали одного человека по факту посягательства на тайну личной жизни

15.08.2026 13:40





Сотрудники прокуратуры Грузии задержали одного человека по факту посягательства на тайну личной жизни, - об этом сообщает прокуратура Грузии.



По данным ведомства, обвиняемый хранил в мобильном телефоне незаконно полученные фотографии, содержащие сведения о тайне личной жизни потерпевшего, и незаконно отправил их нескольким лицам.



«В результате расследования, проведённого Следственным управлением прокуратуры окружной прокуратуры Кахети, установлено, что обвиняемый незаконно получил и хранил в мобильном телефоне фотографии, содержащие сведения о тайне личной жизни потерпевшего, которые посредством социальной сети незаконно отправил нескольким лицам.



Сотрудники Следственного управления окружной прокуратуры Кахети задержали обвиняемого 14 августа текущего года. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 157¹ Уголовного кодекса Грузии (незаконное получение, хранение и распространение материалов, содержащих тайну личной жизни), что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 7 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения», — говорится в информации.





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