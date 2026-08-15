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Жителя Кахетии задержали за распространение интимных фото знакомой


15.08.2026   18:49


Жителя Кахетии задержали по обвинению в посягательстве на тайну личной жизни, сообщает прокуратура Грузии.

По данным следствия, задержанный незаконно добыл и хранил в своем мобильном телефоне интимные снимки знакомой, а после переслал их нескольким людям через социальные сети.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 157 прима УК Грузии («незаконные добывание, хранение и распространение тайны личной жизни»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В ведомстве уточнили, что в установленные законом сроки прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения.


Источник: Новости - Грузия
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