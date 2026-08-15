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В Грузии раскрыли мошеннические схемы с документами для иностранцев: задержаны 6 человек
15.08.2026 18:52
Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали шесть человек по обвинению в крупном мошенничестве. Среди задержанных — пять граждан Грузии и один гражданин Турции.
Следствие велось по двум отдельным уголовным делам, связанным с обманом иностранцев, желавших продлить легальные основания для пребывания в Грузии.
Первое дело: фиктивные штампы о пересечении границы
По данным СГБ, преступная группа из четырех граждан Грузии и одного гражданина Турции пообещала другому турецкому гражданину помочь с получением вида на жительство. За это мошенники затребовали $14,5 тыс. Обещание выполнено не было, а у иностранца истек срок легального пребывания в стране.
Зная о нелегальном статусе пострадавшего, обвиняемые предложили ему альтернативную «услугу» — за $3 тыс. создать законные основания для нахождения в Грузии. Для этого они использовали удостоверение личности иностранца и проставили в документы официальные штампы о двукратном пересечении границы — без реального выезда человека из страны.
Второе дело: обещание продлить срок пребывания
Во втором случае гражданин Грузии пообещал гражданину Туркменистана, у которого истекал срок законного пребывания в стране, организовать выезд и обратный въезд через границу за $4 тыс. Несмотря на то, что выполнить обещанное фигурант не смог, он потребовал и получил от иностранца часть оговоренной суммы.
Расследование ведется по статьям 180 и 19-180 Уголовного кодекса Грузии – мошенничество и попытка мошенничества. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
В СГБ подчеркнули, что продолжают следственные действия для выявления других участников преступных схем.
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