В Грузии раскрыли мошеннические схемы с документами для иностранцев: задержаны 6 человек

15.08.2026 18:52





Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали шесть человек по обвинению в крупном мошенничестве. Среди задержанных — пять граждан Грузии и один гражданин Турции.



Следствие велось по двум отдельным уголовным делам, связанным с обманом иностранцев, желавших продлить легальные основания для пребывания в Грузии.



Первое дело: фиктивные штампы о пересечении границы



По данным СГБ, преступная группа из четырех граждан Грузии и одного гражданина Турции пообещала другому турецкому гражданину помочь с получением вида на жительство. За это мошенники затребовали $14,5 тыс. Обещание выполнено не было, а у иностранца истек срок легального пребывания в стране.



Зная о нелегальном статусе пострадавшего, обвиняемые предложили ему альтернативную «услугу» — за $3 тыс. создать законные основания для нахождения в Грузии. Для этого они использовали удостоверение личности иностранца и проставили в документы официальные штампы о двукратном пересечении границы — без реального выезда человека из страны.



Второе дело: обещание продлить срок пребывания



Во втором случае гражданин Грузии пообещал гражданину Туркменистана, у которого истекал срок законного пребывания в стране, организовать выезд и обратный въезд через границу за $4 тыс. Несмотря на то, что выполнить обещанное фигурант не смог, он потребовал и получил от иностранца часть оговоренной суммы.



Расследование ведется по статьям 180 и 19-180 Уголовного кодекса Грузии – мошенничество и попытка мошенничества. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.



В СГБ подчеркнули, что продолжают следственные действия для выявления других участников преступных схем.





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