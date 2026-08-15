Семья убитого бизнесмена не верит в невменяемость обвиняемого

15.08.2026 19:52





Семья бизнесмена Малхаза Бокучава, застреленного возле теннисных кортов в Ваке, заявила, что не доверяет результатам экспертизы, признавшей обвиняемого в убийстве Малхаза Багателиа невменяемым.



Родственники погибшего считают, что заключение могло быть сфальсифицировано, подготовлено непрофессионально либо стать результатом коррупционной сделки.



💬 «За несколько дней до убийства Багателиа распорядился имуществом, оформленным на жену, передав его зятю. Сестру, которая работала в Греции, срочно вызвал в Грузию. Она говорила родственникам, что брату нужна помощь. Ещё один объект имущества он формально переоформил на сестру.



Он также формально развёлся. Его жена сообщила следствию, что развод действительно был фиктивным и понадобился её мужу для определённой цели, однако не уточнила, для какой именно.



Он продал дорогой Mercedes рыночной стоимостью около 80 тысяч долларов и приобрёл значительно более бюджетный автомобиль. Кроме того, заранее приобрёл оружие с глушителем и подготовил сумку для побега.



Оружие с глушителем изъято из гражданского оборота — обычный гражданин не может просто прийти в магазин и купить его. Такие устройства изготавливают кустарным способом и используют, чтобы скрыть преступление или облегчить его совершение.



Возникает вопрос: если Багателиа не осознавал своих действий, то зачем он пришёл на место убийства с оружием с глушителем?» — заявляют родственники погибшего.



Малхаз Бокучава был застрелен 31 декабря 2025 года возле кортов Ваке. По делу задержали Малхаза Багателиа. Ему предъявили обвинения в умышленном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.



Однако 10 августа стало известно, что уголовное преследование Багателиа прекращено: согласно заключению экспертизы, его признали невменяемым.



Суд назначил ему четыре года принудительного лечения в психиатрическом учреждении Хони.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





