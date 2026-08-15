Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми хотят ликвидировать шахматный клуб «Нона» и конный клуб


15.08.2026   19:59


Мэрия Батуми внесла в сакребуло проект решения, который предусматривает ликвидацию двух некоммерческих организаций — шахматного клуба «Нона» и конного клуба Батуми.

В мэрии объясняют инициативу «оптимизацией управления». Права и обязанности обеих организаций планируется передать спортивному центру Батуми.

При этом ликвидация начнётся не сразу. Власти хотят сначала выбрать подходящий момент с учётом действующих госконтрактов, финансовых обязательств и других организационных вопросов.

Проект рассмотрят на заседании сакребуло 21 августа 2026 года.

В пояснительной записке указано, что инициатором является мэр Батуми, а в процессе подготовки проекта консультации не проводились.

Мэрия утверждает, что после ликвидации двух организаций бюджетные расходы сократятся и высвободится часть средств.

При этом параллельно в сакребуло внесён другой проект — о создании новой службы в форме юридического лица публичного права, где для будущих сотрудников предусмотрены сравнительно высокие зарплаты.

Сколько именно будет стоить городскому бюджету новая структура, мэрия пока не уточняет. В документах говорится лишь, что расходы увеличатся в том объёме, который будет утверждён отдельным бюджетом этой службы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна