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В Батуми хотят ликвидировать шахматный клуб «Нона» и конный клуб
15.08.2026 19:59
Мэрия Батуми внесла в сакребуло проект решения, который предусматривает ликвидацию двух некоммерческих организаций — шахматного клуба «Нона» и конного клуба Батуми.
В мэрии объясняют инициативу «оптимизацией управления». Права и обязанности обеих организаций планируется передать спортивному центру Батуми.
При этом ликвидация начнётся не сразу. Власти хотят сначала выбрать подходящий момент с учётом действующих госконтрактов, финансовых обязательств и других организационных вопросов.
Проект рассмотрят на заседании сакребуло 21 августа 2026 года.
В пояснительной записке указано, что инициатором является мэр Батуми, а в процессе подготовки проекта консультации не проводились.
Мэрия утверждает, что после ликвидации двух организаций бюджетные расходы сократятся и высвободится часть средств.
При этом параллельно в сакребуло внесён другой проект — о создании новой службы в форме юридического лица публичного права, где для будущих сотрудников предусмотрены сравнительно высокие зарплаты.
Сколько именно будет стоить городскому бюджету новая структура, мэрия пока не уточняет. В документах говорится лишь, что расходы увеличатся в том объёме, который будет утверждён отдельным бюджетом этой службы.
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