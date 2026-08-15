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В Зестафони строят многофункциональный комплекс на 500 зрителей
15.08.2026 19:44
В Зестафони строится новый многофункциональный спортивный комплекс, рассчитанный на 500 зрителей.
В нём планируют разместить бассейны, спортивные залы для разных дисциплин, тренажёрную зону, тренировочные поля для футбола и регби, а также отдельные пространства для дзюдо, борьбы, бокса, MMA, настольного тенниса, спортивной гимнастики, фехтования и тяжёлой атлетики.
Помимо спортивной инфраструктуры, в комплексе предусмотрят и образовательные пространства.
Здесь появятся помещения для занятий хореографией и фольклором, изучения иностранных языков, STEM-клуба, а также медиатека и другие образовательные и творческие зоны.
Таким образом, новый комплекс задуман не только как спортивный объект, но и как крупный центр для занятий молодёжи и проведения различных мероприятий.
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