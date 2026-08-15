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В Зестафони строят многофункциональный комплекс на 500 зрителей


15.08.2026   19:44


В Зестафони строится новый многофункциональный спортивный комплекс, рассчитанный на 500 зрителей.

В нём планируют разместить бассейны, спортивные залы для разных дисциплин, тренажёрную зону, тренировочные поля для футбола и регби, а также отдельные пространства для дзюдо, борьбы, бокса, MMA, настольного тенниса, спортивной гимнастики, фехтования и тяжёлой атлетики.

Помимо спортивной инфраструктуры, в комплексе предусмотрят и образовательные пространства.

Здесь появятся помещения для занятий хореографией и фольклором, изучения иностранных языков, STEM-клуба, а также медиатека и другие образовательные и творческие зоны.

Таким образом, новый комплекс задуман не только как спортивный объект, но и как крупный центр для занятий молодёжи и проведения различных мероприятий.


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