Сотрудники Следственной службы выявили факты получения взятки и коммерческого подкупа

17.08.2026 10:44





Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявили факты получения взятки и коммерческого подкупа по трём различным уголовным делам и задержали трёх человек.



Об этом сообщает Следственная служба Министерства финансов.



«В ходе расследования одного из уголовных дел установлено, что лесник Хулойской лесной администрации Агентства лесного хозяйства Аджарии Н. Б. получил от гражданина взятку в размере 1 000 долларов США за предоставление возможности пользоваться участком государственного лесного фонда. Он был задержан на месте преступления в момент получения денежных средств.



В ходе расследования второго уголовного дела установлено, что ветеринар региональной службы Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии Национального агентства продовольствия А. Л., в обход установленных процедур, получил от гражданина взятку в размере 650 лари за идентификацию и регистрацию незарегистрированного скота.



Расследование ведётся по части первой статьи 338-й Уголовного кодекса Грузии по факту получения взятки, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.



В ходе расследования третьего уголовного дела установлено, что оператор ООО «Компания по управлению твёрдыми отходами Грузии» Б. З. потребовал и получил от гражданина 500 лари за несанкционированное размещение отходов на полигоне, расположенном в регионе Квемо-Картли. В этот момент сотрудники Следственной службы задержали его», — говорится в распространённой информации.





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