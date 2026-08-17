Ведутся работы по реабилитации подъездной дороги от деревни Сапарло до Дманиси

17.08.2026 11:06





По информации Департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии, в муниципалитете Дманиси продолжается реабилитация дороги местного значения, ведущей от села Сапарло до города Дманиси. Работы охватывают участок протяжённостью 14,9 км.



Существующее асфальтобетонное покрытие было повреждено, а техническое состояние дороги требовало ремонта. В рамках проекта на всём 14,9-километровом участке будет уложено бетонное покрытие, обустроены подъезды к дворам жителей, водопропускные трубы, кюветы и габионы.



Кроме того, предусмотрено устройство дорожных знаков, ограждений и дорожной разметки.



Работы финансируются из государственного бюджета. Стоимость проекта составляет до 12,5 млн лари.







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