Фильм «Слёзоточивый газ» получил спецприз международного кинофестиваля в Локарно

17.08.2026 11:10





Фильм Уты Бериа «Слёзоточивый газ» (Tear Gas) стал обладателем специального приза на 79-м Международном кинофестивале в Локарно.



Режиссёр посвятил награду Locarno Film Festival 2026 политическому заключённому Мате Девидзе:

«<> И я хочу посвятить эту награду Мате Девидзе — одному из самых молодых политических заключённых. Он участвовал в том протесте, о котором и во время которого мы снимали этот фильм. Он боролся за свободу нашей страны и за её лучшее будущее.



Эта награда — Мате!», — заявил Ута Бериа.



«Фильм получил специальный приз молодёжного жюри Cinema&Gioventù», — пишет 1991 Productions



Сюжет картины разворачивается в Тбилиси. 16-летняя Элене и ее семья, живущие в поселке для беженцев, оказываются в эпицентре массовых гражданских протестов, превращающих улицы города в поле боя.

Уникальность ленты заключается в том, что сцены снимались непосредственно внутри реальных протестных демонстраций



Картина впервые была показана на международной премьере в рамках программы Cineasti del Presente кинофестиваля в Локарно.



В июне 2025 года Тбилисский городской суд приговорил 21-летнего Мате Девидзе к 4 годам 6 месяцам по обвинению в нападении на полицейских.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





