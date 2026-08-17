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Фильм «Слёзоточивый газ» получил спецприз международного кинофестиваля в Локарно


17.08.2026   11:10


Фильм Уты Бериа «Слёзоточивый газ» (Tear Gas) стал обладателем специального приза на 79-м Международном кинофестивале в Локарно.

Режиссёр посвятил награду Locarno Film Festival 2026 политическому заключённому Мате Девидзе:
«<> И я хочу посвятить эту награду Мате Девидзе — одному из самых молодых политических заключённых. Он участвовал в том протесте, о котором и во время которого мы снимали этот фильм. Он боролся за свободу нашей страны и за её лучшее будущее.

Эта награда — Мате!», — заявил Ута Бериа.

«Фильм получил специальный приз молодёжного жюри Cinema&Gioventù», — пишет 1991 Productions

Сюжет картины разворачивается в Тбилиси. 16-летняя Элене и ее семья, живущие в поселке для беженцев, оказываются в эпицентре массовых гражданских протестов, превращающих улицы города в поле боя.
Уникальность ленты заключается в том, что сцены снимались непосредственно внутри реальных протестных демонстраций

Картина впервые была показана на международной премьере в рамках программы Cineasti del Presente кинофестиваля в Локарно.

В июне 2025 года Тбилисский городской суд приговорил 21-летнего Мате Девидзе к 4 годам 6 месяцам по обвинению в нападении на полицейских.


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