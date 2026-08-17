По обвинению в грабеже с применением насилия задержаны 2 человека, один из них несовершеннолетний

17.08.2026 10:59





Полиция задержала в Тбилиси двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего, по обвинению в грабеже, совершённом группой лиц с применением насилия.



Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии задержали двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего, по обвинению в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.



Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По их информации, обвиняемые в Тбилиси избили двух граждан, отобрали у них дорогостоящие мобильные телефоны и скрылись с места происшествия.



«В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали лиц, совершивших преступление, в качестве обвиняемых.



Расследование ведётся по статье 178-й Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





