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По обвинению в грабеже с применением насилия задержаны 2 человека, один из них несовершеннолетний


17.08.2026   10:59


Полиция задержала в Тбилиси двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего, по обвинению в грабеже, совершённом группой лиц с применением насилия.

Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии задержали двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего, по обвинению в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По их информации, обвиняемые в Тбилиси избили двух граждан, отобрали у них дорогостоящие мобильные телефоны и скрылись с места происшествия.

«В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали лиц, совершивших преступление, в качестве обвиняемых.

Расследование ведётся по статье 178-й Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», — говорится в информации.


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