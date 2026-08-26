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Гражданку Грузии застрелили в аэропорту Антальи
26.08.2026 18:46
В аэропорту Антальи бывший полицейский застрелил свою бывшую партнёршу — 38-летнюю гражданку Грузии
По данным турецких СМИ, погибшая — Элина Шенгун, мать двоих детей.
Сообщается, что её бывший партнёр, 51-летний Хусейн Дурмаз, ранее работавший в полиции, в течение некоторого времени угрожал женщине.
По предварительной информации, между ними произошёл конфликт, после чего мужчина выстрелил в Элину.
На место быстро прибыли полиция и бригада скорой помощи, однако медикам не удалось спасти женщину.
По данным СМИ Турции, Хусейн Дурмаз был задержан полицией прямо на месте происшествия.
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