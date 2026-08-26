Гражданку Грузии застрелили в аэропорту Антальи

26.08.2026 18:46





В аэропорту Антальи бывший полицейский застрелил свою бывшую партнёршу — 38-летнюю гражданку Грузии

По данным турецких СМИ, погибшая — Элина Шенгун, мать двоих детей.



Сообщается, что её бывший партнёр, 51-летний Хусейн Дурмаз, ранее работавший в полиции, в течение некоторого времени угрожал женщине.



По предварительной информации, между ними произошёл конфликт, после чего мужчина выстрелил в Элину.



На место быстро прибыли полиция и бригада скорой помощи, однако медикам не удалось спасти женщину.



По данным СМИ Турции, Хусейн Дурмаз был задержан полицией прямо на месте происшествия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





