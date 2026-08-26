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В Самтредиа выявили незаконную продажу пестицидов и агрохимикатов
26.08.2026 18:48
Инспекторы департамента Национального агентства продовольствия Имерети в рамках государственного контроля проверили объекты, принадлежащие индивидуальным предпринимателям М. Е. и М. С. по адресу: Самтредиа, ул. Саакадзе, 6.
В ходе проверки выяснилось, что предприниматели продавали агрохимикаты без необходимой регистрации и обязательного признания со стороны Национального агентства продовольствия.
Согласно законодательству, для работы специализированного объекта необходимо пройти процедуру признания агентством, которая предусматривает полное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил безопасности.
За выявленные нарушения объекты были оштрафованы, а продажа средств защиты растений запрещена до выполнения установленных требований и прохождения обязательных процедур.
Национальное агентство продовольствия заявляет, что продолжит усиленный контроль для защиты интересов фермеров и допуска на рынок только качественных пестицидов. Ведомство также призывает предпринимателей соблюдать требования законодательства.
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