В Кобулети мусоровоз насмерть сбил сотрудника службы очистки

26.08.2026 19:10





В Букнари, Кобулети мусоровоз насмерть сбил сотрудника службы очистки.



По словам очевидцев, автомобиль компании «Сандасуптавеба» двигался задним ходом, когда наехал на сотрудника той же компании.



Мужчина погиб.



В МВД Грузии подтвердили факт происшествия. Расследование начато по статье 276 Уголовного кодекса Грузии — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.





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