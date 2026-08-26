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В Кобулети мусоровоз насмерть сбил сотрудника службы очистки
26.08.2026 19:10
В Букнари, Кобулети мусоровоз насмерть сбил сотрудника службы очистки.
По словам очевидцев, автомобиль компании «Сандасуптавеба» двигался задним ходом, когда наехал на сотрудника той же компании.
Мужчина погиб.
В МВД Грузии подтвердили факт происшествия. Расследование начато по статье 276 Уголовного кодекса Грузии — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.
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