Узбекистан планирует открыть в Поти логистический центр мощностью 500 тысяч тонн

26.08.2026 19:13





Узбекистан намерен в 2027 году ввести в эксплуатацию логистический центр мощностью 500 тысяч тонн в порту Поти на черноморском побережье Грузии. Об этом заявили в администрации президента Узбекистана.



Также сообщается, что Ташкент планирует перейти к практической реализации участия в проекте глубоководного порта Анаклиа.



Эти планы были озвучены одновременно с программой создания крупных транспортно-логистических хабов в Алате, Термезе, Янгиюле, Ахангаране и Ханабаде.



Проект в Поти опирается на уже начатые узбекские инвестиции. С сентября 2024 года в Потийской свободной индустриальной зоне строится многофункциональный логистический терминал стоимостью 18,3 млн долларов.



Комплекс будет включать:

• холодильные мощности;

• склады для генеральных грузов;

• инфраструктуру для обработки навалочных грузов;

• мощности для работы с контейнерами.



Заявления последовали после июльского государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Грузию. В ходе визита стороны подписали декларацию о стратегическом партнёрстве и договорились примерно о 70 торговых и инвестиционных проектах общей стоимостью почти 1 млрд долларов.



Со своей стороны, власти Грузии ранее объявляли о планах инвестировать около 7 млрд долларов в порты, транспорт, логистику и другую инфраструктуру.



Узбекские власти рассматривают Грузию как важный транспортный узел, связывающий Центральную Азию с европейскими рынками через Средний коридор.





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