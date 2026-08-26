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Узбекистан планирует открыть в Поти логистический центр мощностью 500 тысяч тонн
26.08.2026 19:13
Узбекистан намерен в 2027 году ввести в эксплуатацию логистический центр мощностью 500 тысяч тонн в порту Поти на черноморском побережье Грузии. Об этом заявили в администрации президента Узбекистана.
Также сообщается, что Ташкент планирует перейти к практической реализации участия в проекте глубоководного порта Анаклиа.
Эти планы были озвучены одновременно с программой создания крупных транспортно-логистических хабов в Алате, Термезе, Янгиюле, Ахангаране и Ханабаде.
Проект в Поти опирается на уже начатые узбекские инвестиции. С сентября 2024 года в Потийской свободной индустриальной зоне строится многофункциональный логистический терминал стоимостью 18,3 млн долларов.
Комплекс будет включать:
• холодильные мощности;
• склады для генеральных грузов;
• инфраструктуру для обработки навалочных грузов;
• мощности для работы с контейнерами.
Заявления последовали после июльского государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Грузию. В ходе визита стороны подписали декларацию о стратегическом партнёрстве и договорились примерно о 70 торговых и инвестиционных проектах общей стоимостью почти 1 млрд долларов.
Со своей стороны, власти Грузии ранее объявляли о планах инвестировать около 7 млрд долларов в порты, транспорт, логистику и другую инфраструктуру.
Узбекские власти рассматривают Грузию как важный транспортный узел, связывающий Центральную Азию с европейскими рынками через Средний коридор.
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