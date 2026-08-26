|
|
|
Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву
26.08.2026 19:56
Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита американского директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву "возможно, что-то выйдет". Об этом он заявил во время общения с американскими СМИ, его цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".
У Трампа спросили, почему Ретклифф отправился в Россию, о чем стало известно во вторник, 25 августа.
"Он был там в рамках почти рутинной поездки (…) Мне не хочется разочаровывать людей", – ответил американский президент.
Трамп заявил, что его администрация "очень настойчиво работает" над прекращением войны в Украине, а также подчеркнул, что "возможно, что-то получится" из визита директора ЦРУ в Москву.
"Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась", – добавил президент США.
Первым о поездке Ретклиффа сообщил телеканал CBS. Новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.
По данным The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Ретклифф прибыл в Москву, поскольку американская сторона собрала разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации.
По информации источников, Вашингтон попросил Киев какое-то время не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу на фоне визита главы ЦРУ.
А в Кремле в свою очередь заявили, что визит главы ЦРУ связан с контактами между спецслужбами РФ и США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна