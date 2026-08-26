Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву

26.08.2026 19:56





Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита американского директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву "возможно, что-то выйдет". Об этом он заявил во время общения с американскими СМИ, его цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".



У Трампа спросили, почему Ретклифф отправился в Россию, о чем стало известно во вторник, 25 августа.



"Он был там в рамках почти рутинной поездки (…) Мне не хочется разочаровывать людей", – ответил американский президент.



Трамп заявил, что его администрация "очень настойчиво работает" над прекращением войны в Украине, а также подчеркнул, что "возможно, что-то получится" из визита директора ЦРУ в Москву.



"Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась", – добавил президент США.



Первым о поездке Ретклиффа сообщил телеканал CBS. Новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.



По данным The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Ретклифф прибыл в Москву, поскольку американская сторона собрала разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации.



По информации источников, Вашингтон попросил Киев какое-то время не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу на фоне визита главы ЦРУ.



А в Кремле в свою очередь заявили, что визит главы ЦРУ связан с контактами между спецслужбами РФ и США.





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