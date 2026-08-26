Будапешт открыто выступил против России

26.08.2026 20:13





Новое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром объявило Россию «угрозой для Венгрии, Европы и мирового порядка». Об этом свидетельствуют руководящие указания для венгерской делегации на Генеральную ассамблею ООН, подписанные премьером, пишет Die Zeit (перевод — сайт Charter97.org).



В документе Будапешт осуждает российскую военную агрессию против Украины и заявляет о полной поддержке ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Венгерские власти также признают право Киева на самооборону.



«Россия представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», — говорится в опубликованных правительственных указаниях.





Новая позиция Будапешта означает серьезный разрыв с внешнеполитическим курсом бывшего премьера страны Виктора Орбана. Его правительство на протяжении многих лет поддерживало тесные отношения с Москвой, выступало против ряда санкций ЕС и регулярно критиковало поддержку Украины со стороны европейских стран.



Теперь венгерские власти заявляют о поддержке международных усилий по началу переговоров о «устойчивом мире» и создании долгосрочных гарантий безопасности для Украины.



«После прихода Мадьяра к власти отношения Будапешта с Киевом заметно улучшились. Венгрия разблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также урегулировала ряд спорных вопросов, в том числе связанных с правами венгерского меньшинства в Закарпатье», пишет немецкое издание.



При этом полный разворот еще не произошел. Будапешт по-прежнему не поставляет Украине оружие и выступает против ускоренного вступления страны в Европейский союз.



Новая венгерская власть дистанцируется от наиболее пророссийских позиций эпохи Орбана, но одновременно проводит собственную осторожную линию в отношении войны и будущего Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





