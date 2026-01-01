На участке дороги Гудаури – Коби запрещено движение всех видов автотранспорта

Из-за высокого уровня лавинной опасности на участке дороги Гудаури – Коби запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог.



«По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури (Почта) – Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс уровень лавинной опасности остаётся высоким, в связи с чем на данном отрезке временно ограничено движение всех видов автотранспорта.



На остальных участках автодороги движение транспорта осуществляется без ограничений», — говорится в сообщении.





