Департамент автодорог распространяет информацию о текущей ситуации на дорогах.



По данным департамента, движение легковых автомобилей восстановлено на дороге Сачхере-Узунта-Шкмери-Зудали.



По пояснению ведомства, движение прицепного и полуприцепного автотранспорта ограничено.



Кроме того, свободно движение всех типов автотранспорта по дороге внутригосударственного значения Тианети-Заридзееби-Жинвали.





