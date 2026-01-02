|
02.01.2026 16:10
Департамент автодорог распространяет информацию о текущей ситуации на дорогах.
По данным департамента, движение легковых автомобилей восстановлено на дороге Сачхере-Узунта-Шкмери-Зудали.
По пояснению ведомства, движение прицепного и полуприцепного автотранспорта ограничено.
Кроме того, свободно движение всех типов автотранспорта по дороге внутригосударственного значения Тианети-Заридзееби-Жинвали.
