Департамент автодорог распространяет информацию о текущей ситуации на дорогах


02.01.2026   16:10


Департамент автодорог распространяет информацию о текущей ситуации на дорогах.

По данным департамента, движение легковых автомобилей восстановлено на дороге Сачхере-Узунта-Шкмери-Зудали.

По пояснению ведомства, движение прицепного и полуприцепного автотранспорта ограничено.

Кроме того, свободно движение всех типов автотранспорта по дороге внутригосударственного значения Тианети-Заридзееби-Жинвали.


