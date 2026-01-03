МВД Грузии: Израильский турист стрелял из акустичеческого оружия в тоннеле у площади Героев в Тбилиси

Сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Израиля, находившегося в Грузии в качестве туриста, который, по информации следствия, при передвижении на автомобиле в тоннеле у площади Героев в Тбилиси произвел несколько выстрелов из акустического оружия.



По сводкам ведомства, на него была наложена выплата административного штрафа в размере 4000 лари, а также выдворение из страны с запретом на въезд в течение 3 лет.



«В результате совместно проведенных мероприятий сотрудники Департамента миграции и Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии, на основании Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданства», задержали гражданина Израиля М. Н. 2005 года рождения.



По доказательствам, полученным сотрудниками правоохранительных органов, установлено, что гражданин Израиля, находившийся в Грузии в качестве туриста, при передвижении на автомобиле в тоннеле у площади Героев в Тбилиси произвел несколько выстрелов из акустического оружия. Акустическое оружие изъято в качестве вещественного доказательства. За совершение указанного деяния, задержанный постановлением Тбилисского городского суда от 30 декабря 2025 года, был признан виновным по статье 173-й Кодекса административных правонарушений Грузии. В виде наказания на него была наложена выплата административного штрафа в размере 4000 лари, а также выдворение из страны с запретом на въезд в течение 3 лет. Следует отметить, что согласно поправкам, внесенным в Закон Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданства», были усовершенствованы механизмы выдворения граждан иностранных государств, как нелегально, так и легально находящихся на территории Грузии, что при наличии соответствующего правового основания, является правовым основанием для их выдворения из страны. Сотрудники Департамента миграции провели мероприятия по выдворению указанного лица. Ему запрещен въезд в страну на срок, определяемый законом»,- говорится в информации.





