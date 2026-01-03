|
В Тбилиси застрелен бизнесмен: подозреваемый – его напарник
03.01.2026 12:04
Убийство произошло в центре Тбилиси в канун Нового года – 50-летнего бизнесмена нашли застреленным вечером 31 декабря в собственной машине недалеко от парка «Мзиури».
Спустя несколько часов в качестве обвиняемого задержали 57-летнего Малхаза Багатурия. На своем автомобиле он передвигался в муниципалитете Абаша примерно в 250 км от столицы.
При обыске у подозреваемого нашли незарегистрированное огнестрельное оружие и 25 таблеток метадона.
TV Pirveli сообщает, что Багатурия был другом и бизнес-партнером убитого, вместе мужчины занимались торговлей автозапчастями. Основная версия произошедшего – конфликт из-за денег. Предполагается, что Багатурия расстрелял знакомого, вызвав его на «разговор».
Журналисты также допускают, что убийство может быть связано с наркотиками. Задержанный в прошлом был судим за наркопреступление в Турции.
Багатурия предъявили обвинения по трем статьям УК Грузии – за незаконное оружие, хранение наркотиков и умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Сам Багатурия отрицает, что ликвидировал напарника.
Сегодня суд изберет меру пресечения для обвиняемого. Прокуратура требует оставить его в заключении до окончания разбирательств.
