В Тбилиси застрелен бизнесмен: подозреваемый – его напарник

03.01.2026 12:04





Убийство произошло в центре Тбилиси в канун Нового года – 50-летнего бизнесмена нашли застреленным вечером 31 декабря в собственной машине недалеко от парка «Мзиури».



Спустя несколько часов в качестве обвиняемого задержали 57-летнего Малхаза Багатурия. На своем автомобиле он передвигался в муниципалитете Абаша примерно в 250 км от столицы.



При обыске у подозреваемого нашли незарегистрированное огнестрельное оружие и 25 таблеток метадона.



TV Pirveli сообщает, что Багатурия был другом и бизнес-партнером убитого, вместе мужчины занимались торговлей автозапчастями. Основная версия произошедшего – конфликт из-за денег. Предполагается, что Багатурия расстрелял знакомого, вызвав его на «разговор».



Журналисты также допускают, что убийство может быть связано с наркотиками. Задержанный в прошлом был судим за наркопреступление в Турции.



Багатурия предъявили обвинения по трем статьям УК Грузии – за незаконное оружие, хранение наркотиков и умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.



Сам Багатурия отрицает, что ликвидировал напарника.



Сегодня суд изберет меру пресечения для обвиняемого. Прокуратура требует оставить его в заключении до окончания разбирательств.





