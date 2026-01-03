Стрелявшего в центре Тбилиси гражданина Израиля депортировали из страны

Из Грузии депортировали 20-летнего гражданина Израиля, который устроил показательную стрельбу из автомобиля в центре Тбилиси. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.



Инцидент произошел в тоннеле под площадью Героев 29 декабря: кадры стрельбы из белой BMW с затемненными стеклами быстро разлетелись по соцсетям и вызвали возмущение у общественности.



Начавшего пальбу туриста оперативно идентифицировали. Следствие установило, что оружие было акустическим, то есть небоевым. В отношении иностранца также было начато административное производство за неповиновение требованию полиции (ст. 173 КоАП Грузии).



30 декабря Тбилисский городской суд признал туриста виновным, назначил штраф в 4 000 лари и постановил депортацию с запретом на въезд в страну на 3 года.



«Сотрудники Департамента миграции приняли меры по выдворению указанного лица из Грузии», – сообщили в МВД.





