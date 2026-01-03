Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Стрелявшего в центре Тбилиси гражданина Израиля депортировали из страны


03.01.2026   13:42


Из Грузии депортировали 20-летнего гражданина Израиля, который устроил показательную стрельбу из автомобиля в центре Тбилиси. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Инцидент произошел в тоннеле под площадью Героев 29 декабря: кадры стрельбы из белой BMW с затемненными стеклами быстро разлетелись по соцсетям и вызвали возмущение у общественности.

Начавшего пальбу туриста оперативно идентифицировали. Следствие установило, что оружие было акустическим, то есть небоевым. В отношении иностранца также было начато административное производство за неповиновение требованию полиции (ст. 173 КоАП Грузии).

30 декабря Тбилисский городской суд признал туриста виновным, назначил штраф в 4 000 лари и постановил депортацию с запретом на въезд в страну на 3 года.

«Сотрудники Департамента миграции приняли меры по выдворению указанного лица из Грузии», – сообщили в МВД.


