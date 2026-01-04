Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Два грузинских блюда попали в список 100 лучших блюд 2026 года


04.01.2026   13:46


Лучшим блюдом 2026 года стало парагвайское Vori-vori — об этом говорится в обновленном рейтинге 100 лучших блюд Tasteatlas.

Примечательно, что три блюда из первой десятки относятся к итальянской кухне.

Десятка лучших блюд 2026 года в мире выглядит следующим образом:

Vori-vori — Парагвай;
Pizza Napoletana — Италия;
Tajarin al tartufo bianco d’ALBA — Италия;
Sate kambing - Индонезия;
Cağ kebabı - Турция;
Kontosouvli - Греция;
Arroz tapado - Перу;
Komplet lepinja - Сербия;
Birria tacos (Quesabirria)- Мексика;
Pappardelle al cinghiale - Италия.

Что касается Грузии, то в топ-100 вошли два грузинских блюда - мцвади (шашлык) и хачапури. Мцвади занимает 86-е место в рейтинге, а Хачапури - 91-е.


