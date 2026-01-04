Два грузинских блюда попали в список 100 лучших блюд 2026 года

04.01.2026





Лучшим блюдом 2026 года стало парагвайское Vori-vori — об этом говорится в обновленном рейтинге 100 лучших блюд Tasteatlas.



Примечательно, что три блюда из первой десятки относятся к итальянской кухне.



Десятка лучших блюд 2026 года в мире выглядит следующим образом:



Vori-vori — Парагвай;

Pizza Napoletana — Италия;

Tajarin al tartufo bianco d’ALBA — Италия;

Sate kambing - Индонезия;

Cağ kebabı - Турция;

Kontosouvli - Греция;

Arroz tapado - Перу;

Komplet lepinja - Сербия;

Birria tacos (Quesabirria)- Мексика;

Pappardelle al cinghiale - Италия.



Что касается Грузии, то в топ-100 вошли два грузинских блюда - мцвади (шашлык) и хачапури. Мцвади занимает 86-е место в рейтинге, а Хачапури - 91-е.





