Из аэропорта Батуми из-за непогоды не смогли вылететь несколько рейсов


04.01.2026   14:18


Из Международного аэропорта Батуми не могут осуществиться рейсы по шести направлениям. Пассажиры находятся в аэропорту с утра и ожидают вылета.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Международном аэропорту Батуми, авиасообщению препятствует ветер.

По их информации, сегодня из международного аэропорта Батуми должны были осуществиться полеты в направлении Турции и Тель-Авива.


