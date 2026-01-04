Из аэропорта Батуми из-за непогоды не смогли вылететь несколько рейсов

Из Международного аэропорта Батуми не могут осуществиться рейсы по шести направлениям. Пассажиры находятся в аэропорту с утра и ожидают вылета.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Международном аэропорту Батуми, авиасообщению препятствует ветер.



По их информации, сегодня из международного аэропорта Батуми должны были осуществиться полеты в направлении Турции и Тель-Авива.





