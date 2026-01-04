|
Из аэропорта Батуми из-за непогоды не смогли вылететь несколько рейсов
04.01.2026 14:18
Из Международного аэропорта Батуми не могут осуществиться рейсы по шести направлениям. Пассажиры находятся в аэропорту с утра и ожидают вылета.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Международном аэропорту Батуми, авиасообщению препятствует ветер.
По их информации, сегодня из международного аэропорта Батуми должны были осуществиться полеты в направлении Турции и Тель-Авива.
