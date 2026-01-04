|
Департамент автомобильных дорог распространяет информацию о ситуации на дорогах
04.01.2026 15:27
Департамент автомобильных дорог распространяет информацию о текущей ситуации на дорогах.
По данным ведомства, восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на участках км79-км94 (Млета-Гудаури) и км93-км107 (Гудаури (Поста)-Коби) автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Кроме того, на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби движение автотранспорта осуществляется в режиме проезда без остановки, а на участке Гудаури (Поста)-Коби - только через лавинозащитные туннели.
«Передвижение автотранспорта с прицепами и полуприцепами и категории М3 (имеющими более 8 сидячих мест (кроме места водителя) и общей массой более 5 тонн), предназначенных для перевозки пассажиров, в туннелях осуществляется в одностороннем режиме», - говорится в информации.
