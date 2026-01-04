В Марнеули произошла стрельба, ранен один человек

04.01.2026 19:05





В результате стрельбы в Марнеули пострадал один человек.



По существующей информации, случай произошел на территории у рынка. Пострадавший доставлен в клинику.



Как сообщают в МВД Грузии, расследование ведется по статье 19-109 Уголовного кодекса, которая подразумевает попытку умышленного убийства.





