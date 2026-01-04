Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Марнеули произошла стрельба, ранен один человек


04.01.2026   19:05


В результате стрельбы в Марнеули пострадал один человек.

По существующей информации, случай произошел на территории у рынка. Пострадавший доставлен в клинику.

Как сообщают в МВД Грузии, расследование ведется по статье 19-109 Уголовного кодекса, которая подразумевает попытку умышленного убийства.


