В Марнеули произошла стрельба, ранен один человек
04.01.2026 19:05
В результате стрельбы в Марнеули пострадал один человек.
По существующей информации, случай произошел на территории у рынка. Пострадавший доставлен в клинику.
Как сообщают в МВД Грузии, расследование ведется по статье 19-109 Уголовного кодекса, которая подразумевает попытку умышленного убийства.
