Стрельба в Хоби: ранены два человека, среди них предполагаемый «вор в законе»
05.01.2026 15:35
В городе Хоби в результате стрельбы из огнестрельного оружия пострадали два человека. Как сообщает телеканал Formula, один из раненых – Гиорги Кортуа, второй – Каха Чкадуа, которого в СМИ называют так называемым «вором в законе». Оба доставлены в медицинское учреждение.
Официальной информации от МВД на данный момент не распространялось, однако задержан один человек. По неподтверждённым данным, инцидент связан с давним конфликтом между участниками.
Адвокат задержанного утверждает, что оружие принадлежало Гиоргию Кортуа и было официально зарегистрировано. По его словам, именно Кортуа и его спутники якобы напали на Чкадуа, который в ходе потасовки разоружил нападавшего и действовал в целях самообороны.
«Они напали на него, в ходе рукопашной борьбы он выстрелил. Его хотели убить – что ему оставалось делать?» – заявил адвокат.
Адвокат также утверждает, что следствие изъяло мобильные телефоны, однако скрывает содержание одного из них, где якобы есть аудиозаписи с угрозами убийством в адрес его подзащитного. По словам адвоката, телефон был изъят во время обыска, но материалы не приобщаются к делу, так как «это невыгодно следствию».
