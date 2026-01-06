Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии доминирует «гонконгский» грипп: врачи предупреждают о приближении пика заболеваемости


06.01.2026   16:30


По словам медицинского директора Детской центральной клинической больницы имени Иашвили, педиатра, профессора Иване Чхаидзе, в настоящее время в Грузии доминирует вирус гриппа типа H3N2, известный как «гонконгский» грипп.

Об этом Чхаидзе заявил 6 января на пресс-конференции в Тбилиси в «Медиацентре Мтавари».

Согласно последним данным Национального центра по контролю заболеваний, которые охватывают 52-ю неделю прошлого года, в стране циркулируют три типа вируса гриппа: H3N2, H1N1 и тип B.
«В стране продолжается доминирование вируса гриппа, и абсолютное большинство случаев заражения связано именно с ним. Среди лабораторно подтверждённых случаев около 70% приходится на грипп, и в этой группе лидирует вирус H3N2. Количество H1N1, так называемого »свиного гриппа», значительно меньше. »Гонконгский» вирус остаётся ведущим, как и практически во всех других странах», — отметил профессор.

Чхаидзе подчеркнул, что все три типа вируса были включены в состав четырёхкомпонентной вакцины, которую в Грузии, по текущим данным, получили около 200 тысяч человек.

«Отличие заключается в том, что циркулирующий сейчас в мире вирус H3N2 несколько отличается от своей исходной формы из-за мутации, произошедшей в июле. Это сделало его более заразным, однако вакцина против него по-прежнему эффективна», — пояснил он.

Основные симптомы «гонконгского» гриппа:

• высокая температура в первые 2–3 дня болезни;

• температура плохо поддаётся снижению и часто требует приёма жаропонижающих каждые 4–6 часов;

• сильная боль в горле и голове;

• боли в мышцах и суставах;

• выраженная общая слабость;

• сухой кашель, характерный для гриппа.

При этом, как отметил врач, для данного вируса не характерны насморк и чихание — эти симптомы чаще встречаются при других вирусных инфекциях.

У детей дополнительно могут наблюдаться:

• нарушения сна;

• резкое снижение аппетита;

• учащённая работа кишечника.

Особую опасность вирус представляет для групп риска: детей до 5 лет, людей старше 60 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями.

По словам Иване Чхаидзе, пик распространения гриппа, вероятно, ещё впереди, и наиболее показательной станет статистика второй и третьей недели января. Параллельно в стране продолжается кампания по вакцинации.


