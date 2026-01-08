За насилие в отношении беременной жены МВД задержало молодого мужчину

Сотрудники Марнеульского районного управления департамента полиции Квемо Картли по обвинению в насилии, совершенном в семье в отношении заведомо находящейся в состоянии беременности женщины, задержали в Марнеули Р.М., 2001 года рождения, ранее судимого за различные преступления. Об этом сообщает Министерство ВД.



По данным ведомства, следствие установило, что 6 декабря 2025 года осужденный физически расправился с беременной женой и скрылся с места происшествия.



«Правоохранители задержали осужденного в Марнеули на основании постановления судьи. Р.М. в настоящее время находится в пенитенциарном учреждении», - говорится в информации.





