В Батуми без газа остались около 2 тысяч абонентов
08.01.2026 17:52
В Батуми, в районе улицы Мемеда Абашидзе, прекращена подача природного газа примерно для 2 000 абонентов. Газоснабжение было отключено в ночь на 7 января.
Как сообщили в компании SOCAR, причиной отключения стало аварийное повреждение.
«Ведутся восстановительные работы, с 16:00 подача газа начнется поэтапно», — сообщили в компании.
SOCAR призывает абонентов держать газовые краны в квартирах закрытыми и не оставлять газовое оборудование без присмотра до полного восстановления подачи газа.
