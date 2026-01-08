В Батуми без газа остались около 2 тысяч абонентов

08.01.2026 17:52





В Батуми, в районе улицы Мемеда Абашидзе, прекращена подача природного газа примерно для 2 000 абонентов. Газоснабжение было отключено в ночь на 7 января.



Как сообщили в компании SOCAR, причиной отключения стало аварийное повреждение.



«Ведутся восстановительные работы, с 16:00 подача газа начнется поэтапно», — сообщили в компании.



SOCAR призывает абонентов держать газовые краны в квартирах закрытыми и не оставлять газовое оборудование без присмотра до полного восстановления подачи газа.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





