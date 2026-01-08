|
|
|
В Марнеули задержан мужчина, разыскиваемый за домашнее насилие над беременной супругой
08.01.2026 17:54
По информации Министерства внутренних дел Грузии, полиция в Марнеули задержала разыскиваемого за домашнее насилие в отношении беременной женщины мужчину — 2001 года рождения, ранее неоднократно судимого за различные преступления.
В ходе следствия установлено, что 6 декабря 2025 года обвиняемый физически расправился со своей беременной женой, после чего скрылся с места происшествия.
Подозреваемый был задержан на основании судебного постановления.
В настоящее время обвиняемый помещён в пенитенциарное учреждение.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна