В Марнеули задержан мужчина, разыскиваемый за домашнее насилие над беременной супругой

По информации Министерства внутренних дел Грузии, полиция в Марнеули задержала разыскиваемого за домашнее насилие в отношении беременной женщины мужчину — 2001 года рождения, ранее неоднократно судимого за различные преступления.



В ходе следствия установлено, что 6 декабря 2025 года обвиняемый физически расправился со своей беременной женой, после чего скрылся с места происшествия.



Подозреваемый был задержан на основании судебного постановления.



В настоящее время обвиняемый помещён в пенитенциарное учреждение.





