В Марнеули задержан мужчина, разыскиваемый за домашнее насилие над беременной супругой


08.01.2026   17:54


По информации Министерства внутренних дел Грузии, полиция в Марнеули задержала разыскиваемого за домашнее насилие в отношении беременной женщины мужчину — 2001 года рождения, ранее неоднократно судимого за различные преступления.

В ходе следствия установлено, что 6 декабря 2025 года обвиняемый физически расправился со своей беременной женой, после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемый был задержан на основании судебного постановления.

В настоящее время обвиняемый помещён в пенитенциарное учреждение.


