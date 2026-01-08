Владельцем арестованного США танкера Marinera оказался Илья Бугай

Владельцем танкера Bella 1/Marinera, захваченного 7 января в Северной Атлантике силами США, оказалась российская компания «Буревестмарин». Ее основатель и единственный владелец — Илья Бугай, в прошлом живший в Крыму и сейчас живущий в Москве. В 2008 году он окончил Крымский федеральный университет. Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на данные Международной морской организации (IМО) и ЕГРЮЛ.



Компания «Буревестмарин» была зарегистрирована в Рязани полгода назад и, судя по объявлениям о вакансиях, действительно занималась морскими перевозками. С 2018 года Бугай занимал пост гендиректора в компании «Руснефтехимторг», которая торгует нефтепродуктами. После 2020 года ее выручка сильно сократилась, а в 2024 году компания понесла убытки.



«Радио Свобода» и расследовательский проект «Система» выяснили, что компания «Руснефтехимторг» продавала топливо зарубежным компаниям, связанным с бывшим депутатом Одесского горсовета и соратником Виктора Медведчука Виктором Баранским. В 2021 году связанные с Баранским компании попали под американские санкции за транспортировку венесуэльской нефти.



Кроме того, в 2023 году «Руснефтехимторг» передал в счет своей задолженности перед обанкроченным «Нефтепробанком» его правопреемнику (ООО «МашИнтер») права требования к фирме «Диаманд Эстейт». С 2022 года ей принадлежат молдавские телеканалы Accent TV и «Первый в Молдове». У них обоих лицензии были приостановлены в 2024 году из-за сомнительного финансирования. Владельцем компании «Диаманд Эстейт» является гражданин России Алексей Полунин, а ее учредителем - российский бизнесмен Алексей Гончаренко. Ему принадлежит большая часть компании Avia Invest SRL, получившая в концессию аэропорт Кишинёва. Ранее главой Административного совета Avia Invest был Илан Шор - беглый олигарх, приговоренный в Молдове к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы страны.



Танкер Bella 1 (IMO: 9230880), который американские власти относят к «теневому флоту» и связывают с обходом санкций при участии России, был захвачен после трехнедельной погони. В операции участвовали Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США; судно отслеживалось экипажем катера Береговой охраны. Американские силы высадились на борт танкера до прибытия российской подводной лодки, отправленной на помощь судну. Погоня началась у берегов Венесуэлы, Bella 1 следовал туда для загрузки нефтью. За время погони судно успели зарегистрировать под российским флагом и сменить его название на Marinera.





