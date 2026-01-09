«Нестле Грузия» изъяла ряд своей продукции из продажи

Под надзором Национального агентства продовольствия ведется процесс изъятия конкретных партий продуктов детского питания «Нестле Грузия». Информацию распространяет Национальное агентство продовольствия.



«Группа Нестле» приняла решение отозвать с различных рынков, включая Грузию, некоторые продукты детского питания, в связи с возможным риском обнаружения токсина Cereulid в сырье (растительное масло – источник омега-6 арахидоновой кислоты), полученном от внешнего поставщика, несмотря на то, что содержание этого ингредиента минимально, а содержание токсина Cereulid не нормируется в Грузии и других странах, включая страны ЕС.



В частности, Национальное агентство продовольствия осуществляет надзор процесса изъятия/отзыва «Нестле Грузия» с рынка конкретных продуктов детского питания – сухих быстрорастворимых молочных смесей, производимых компанией, а именно:



* NAN 1 OPTIPRO – жестяная банка, 800 г – 51490346AA, 51750346AB, 51810346AA;



* NAN 2 OPTIPRO – жестяная банка, 800 г – 51240017C1, 51240017C2, 51420017C6, 51430017C2, 51570017C1, 51660017C5, 51670017C1, 52940017C3, 52950017C1;



* NAN 2 OPTIPRO – жестяная банка, 400 г – 51550017A1, 52920017A;



* NAN 2 OPTIPRO – картонная коробка,1050 г – 5218167821, 5256167811;



Национальное агентство продовольствия и Министерство здравоохранения призывают потребителей не использовать продукцию из указанных партий, если они ее приобрели.



В ведомства поясняют, что указанное вещество не представляет значительного риска для здоровья и проведенные мероприятия носят превентивный характер. Cereulide/цереулид - токсин, который может вызвать у ребенка рвоту, диарею и слабость. Симптомы, как правило, возникают в течение от 30 минут до 6 часов после контакта и исчезают в течение 24 часов.



Также сообщается, что на данном этапе в странах Европы не зафиксировано фактов попадания детей в медучреждение после употребления этого продукта. В случае появления симптомов рекомендуется связаться с педиатром, который определяет необходимость лечения или наблюдения.



«Следует отметить, что отзыв с рынка распространяется только на указанные партии, которые, по оценке компании, могут содержать потенциальные риски. Требование отзыва с рынка не распространяется на другие партии продукции и другие продукты детского питания, которые представлены компанией Nestlé в Грузии», - говорится в информации.





