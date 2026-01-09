Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за угрозы схода лавин


09.01.2026   12:35


Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к КПП «Казбеги» и «Верхний Ларс» на грузино-российской границе, запрещено . Об этом сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

Участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыли после того, как Национальное агентство окружающей среды предупредило о риске схода лавин.

Ранее синоптики предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в высокогорных регионах до утра 10 января.


