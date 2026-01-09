Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за угрозы схода лавин

Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к КПП «Казбеги» и «Верхний Ларс» на грузино-российской границе, запрещено . Об этом сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.



Участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыли после того, как Национальное агентство окружающей среды предупредило о риске схода лавин.



Ранее синоптики предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в высокогорных регионах до утра 10 января.





