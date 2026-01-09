Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми снесли ночной клуб «Sector 26»


09.01.2026   20:34


Сегодня на бульваре Батуми был снесён ночной клуб «Sector 26».

По объяснению администрации бульвара, указанное здание было уродливым и портило визуальный облик бульвара.

В том же заявлении отмечается, что здание функционировало на прибрежной территории на протяжении многих лет, однако его демонтаж был проведён только сейчас. Администрация бульвара подчёркивает, что процесс проводился в соответствии с действующим законодательством и планом застройки бульвара, с целью улучшения его внешнего вида.

Здание, существовавшее и функционировавшее на протяжении многих лет, было признано несоответствующим и уродливым для бульвара только сейчас.


