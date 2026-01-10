Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Танкер под флагом Панамы задержан в территориальных водах Грузии


10.01.2026   13:15


Танкер «CAMINERO» под флагом Панамы был задержан в территориальных водах Грузии за нарушение правил судоходства, сообщила пограничная полиция Министерства внутренних дел.

Как выяснилось, сотрудники Главного оперативно-следственного управления пограничной полиции возбудили дело против капитана судна, гражданина Турции, за нарушение правил судоходства в соответствии со статьей 114, часть 1, подпункт «е» части 1, части 1 Уголовно-процессуального кодекса Грузии.

Капитан судна был оштрафован на 15 000 GEL в пользу бюджета. После уплаты штрафа судну было разрешено свободно выходить в море.


