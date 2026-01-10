Танкер под флагом Панамы задержан в территориальных водах Грузии

Танкер «CAMINERO» под флагом Панамы был задержан в территориальных водах Грузии за нарушение правил судоходства, сообщила пограничная полиция Министерства внутренних дел.



Как выяснилось, сотрудники Главного оперативно-следственного управления пограничной полиции возбудили дело против капитана судна, гражданина Турции, за нарушение правил судоходства в соответствии со статьей 114, часть 1, подпункт «е» части 1, части 1 Уголовно-процессуального кодекса Грузии.



Капитан судна был оштрафован на 15 000 GEL в пользу бюджета. После уплаты штрафа судну было разрешено свободно выходить в море.





