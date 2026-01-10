Ведется расследование пожара на одном из этажей «Золотого кидобани»

По словам директора «золотой биржи» Наны Сонгулия, все магазины в здании «Золотого кидобани», где минувшим вечером произошел пожар, продолжают функционировать. Что касается этажа, где распространился огонь, там ведутся следственные действия.



« «Золотая биржа» работает в обычном режиме, тут ничего не повреждено. Пожар вспыхнул на третьем этаже, предположительно на территории кафе, и был вовремя ликвидирован. Масштаб ущерба пока неизвестен, ведутся следственные работы, никого не впускают. Сгорела площадь примерно до 300 квадратных метров», - сказала Сонгулия.



Для справки, вчера вечером в торговом центре «Золотой кидобани» произошел пожар.



Причина пожара на данном этапе неизвестна, никто не пострадал.





