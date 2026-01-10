Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ведется расследование пожара на одном из этажей «Золотого кидобани»


10.01.2026   14:01


По словам директора «золотой биржи» Наны Сонгулия, все магазины в здании «Золотого кидобани», где минувшим вечером произошел пожар, продолжают функционировать. Что касается этажа, где распространился огонь, там ведутся следственные действия.

« «Золотая биржа» работает в обычном режиме, тут ничего не повреждено. Пожар вспыхнул на третьем этаже, предположительно на территории кафе, и был вовремя ликвидирован. Масштаб ущерба пока неизвестен, ведутся следственные работы, никого не впускают. Сгорела площадь примерно до 300 квадратных метров», - сказала Сонгулия.

Для справки, вчера вечером в торговом центре «Золотой кидобани» произошел пожар.

Причина пожара на данном этапе неизвестна, никто не пострадал.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна