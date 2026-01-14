Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На границе с Грузией скопилось около 100 машин из-за снегопада


14.01.2026   16:10


На российско-грузинской границе из-за сильного снегопада образовалась автомобильная пробка, скопилось около 100 машин.

Ситуация на границе России и Грузии осложнилась из-за обильного снегопада. Пробка из примерно 100 легковых автомобилей и одного автобуса скопилась из-за того, что дорогу через Крестовый перевал закрыли еще утром предыдущего дня. Грузовых машин на участке сейчас нет, на перевале выпало более полутора метров снега, сообщает «Россия 24».

Многие водители и пассажиры не покидают очередь, опасаясь потерять место, несмотря на то что у части людей заканчивается топливо и еда.

Российские спасатели поддерживают связь с грузинскими коллегами и готовы развернуть мобильные пункты обогрева для помощи застрявшим.

Ранее движение транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за схода лавин.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна