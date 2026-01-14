|
На границе с Грузией скопилось около 100 машин из-за снегопада
14.01.2026 16:10
На российско-грузинской границе из-за сильного снегопада образовалась автомобильная пробка, скопилось около 100 машин.
Ситуация на границе России и Грузии осложнилась из-за обильного снегопада. Пробка из примерно 100 легковых автомобилей и одного автобуса скопилась из-за того, что дорогу через Крестовый перевал закрыли еще утром предыдущего дня. Грузовых машин на участке сейчас нет, на перевале выпало более полутора метров снега, сообщает «Россия 24».
Многие водители и пассажиры не покидают очередь, опасаясь потерять место, несмотря на то что у части людей заканчивается топливо и еда.
Российские спасатели поддерживают связь с грузинскими коллегами и готовы развернуть мобильные пункты обогрева для помощи застрявшим.
Ранее движение транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за схода лавин.
