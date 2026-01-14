На перевале Рикоти украли кабели наружного освещения

14.01.2026 22:17





На перевале были похищены кабели сети наружного освещения. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.



Как говорится в официальном заявлении, за последние несколько месяцев на отдельных участках автомагистрали Тбилиси–Сенаки–Леселидзе ( магистраль Рикоти ) неоднократно фиксировались факты повреждения и кражи кабелей наружного освещения. Подобные действия являются уголовно наказуемыми и создают реальную угрозу безопасности автотранспорта, движущегося по магистрали.



В департаменте отмечают, что по каждому такому случаю осуществляется оперативное реагирование и восстановление повреждённых участков освещения. Однако процесс восстановления требует времени, и в этот период риск для участников дорожного движения существенно возрастает.



13 января на 185-м километре магистрали Тбилиси–Сенаки–Леселидзе была зафиксирована кража нескольких сотен метров кабеля наружного освещения. О факте было незамедлительно сообщено в Министерство внутренних дел, после чего последовала соответствующая реакция правоохранительных органов.



Департамент автомобильных дорог заявляет, что контроль будет усилен, а по каждому подобному факту будут приниматься меры, предусмотренные законом. Ведомство также призывает граждан воздерживаться от подобных действий и незамедлительно сообщать в соответствующие службы о любых подозрительных случаях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





