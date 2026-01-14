Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Становятся известны новые детали убийства в Тбилиси


14.01.2026   22:20


Становятся известны новые детали убийства, произошедшего на территории, прилегающей к улице Марджанишвили в Тбилиси.

Сосед убитой женщины сообщил СМИ, что предполагаемый преступник - мужчина в возрасте до 30 лет, имеющий психические проблемы. По его словам, убитой женщине было до 40 лет.

«Женщине было до 40 лет, а парню, наверное, до 30. Парня много раз увозили в сумасшедший дом, и он на следующий день возвращался домой. У него были психологические проблемы. Они были соседями. Насколько мне известно, он сбежал», - сообщил он СМИ.

По существующей информации, убитая женщина и предполагаемый преступник жили в одном т.н. «итальянском дворе».

В данный момент полиция проводит на месте происшествия следственные действия.


