Становятся известны новые детали убийства в Тбилиси
14.01.2026 22:20
Становятся известны новые детали убийства, произошедшего на территории, прилегающей к улице Марджанишвили в Тбилиси.
Сосед убитой женщины сообщил СМИ, что предполагаемый преступник - мужчина в возрасте до 30 лет, имеющий психические проблемы. По его словам, убитой женщине было до 40 лет.
«Женщине было до 40 лет, а парню, наверное, до 30. Парня много раз увозили в сумасшедший дом, и он на следующий день возвращался домой. У него были психологические проблемы. Они были соседями. Насколько мне известно, он сбежал», - сообщил он СМИ.
По существующей информации, убитая женщина и предполагаемый преступник жили в одном т.н. «итальянском дворе».
В данный момент полиция проводит на месте происшествия следственные действия.
