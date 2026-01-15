Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 1 апреля вступает в силу еще одна новая регуляция, ограничивающая потребление пластика


15.01.2026   13:48


В целях сокращения потребления пластика с 1 апреля вступает в силу новое постановление. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства опубликовало соответствующую информацию.

В частности, организациям, осуществляющим государственные закупки, будет запрещено приобретение пластиковых стаканчиков, контейнеров и пластиковых бутылок объемом до 3 литров для напитков.

Кроме того, как поясняет министерство, постановление не распространяется на государственные закупки, осуществляемые для нужд вооруженных сил и военнослужащих.

«В целях предотвращения загрязнения окружающей среды пластиком и снижения значительной нагрузки на природные экосистемы Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства вводит новые правила.

По инициативе Министерства был разработан проект постановления правительства Грузии, согласно которому организациям, осуществляющим государственные закупки, запрещается закупка пластиковых стаканчиков, контейнеров и пластиковых бутылок объемом до 3 литров для напитков. Постановление не распространяется на государственные закупки, осуществляемые для нужд вооруженных сил и военнослужащих.

Постановление вступит в силу 1 апреля 2026 года», — сообщило Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Продажа некоторых пластиковых изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, уже запрещена с 1 января 2026 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна