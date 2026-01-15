С 1 апреля вступает в силу еще одна новая регуляция, ограничивающая потребление пластика

В целях сокращения потребления пластика с 1 апреля вступает в силу новое постановление. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства опубликовало соответствующую информацию.



В частности, организациям, осуществляющим государственные закупки, будет запрещено приобретение пластиковых стаканчиков, контейнеров и пластиковых бутылок объемом до 3 литров для напитков.



Кроме того, как поясняет министерство, постановление не распространяется на государственные закупки, осуществляемые для нужд вооруженных сил и военнослужащих.



«В целях предотвращения загрязнения окружающей среды пластиком и снижения значительной нагрузки на природные экосистемы Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства вводит новые правила.



Постановление вступит в силу 1 апреля 2026 года», — сообщило Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



Продажа некоторых пластиковых изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, уже запрещена с 1 января 2026 года.





